Genoa-Sampdoria 0-1 | Gabbiadini decide il Derby della Lanterna nel finale | pesantissima

Genoa-Sampdoria 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Gabbiadini come Zorro - Murru prende lezioni da Abate [FOTO] : Genoa-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Il derby della Lanterna è della Samp. Una partita molto brutta viene decisa nella ripresa dal gol di Gabbiadini, entrato dalla panchina. Difficile dare voti positivi in una partita molto ruvida, poco tecnica e poco spettacolare. I migliori in campo sono, a nostro giudizio, Linetty e il man of the match Gabbiadini. Insufficiente le due punte del Genoa, male anche Ghiglione in occasione del ...

VIDEO Genoa-Sampdoria 0-1 - Highlights - gol e sintesi : Gabbiadini decide il derby nel finale : La Sampdoria ha sconfitto il Genoa per 1-0 nel match valido per la 16^ giornata di Serie A. I blucerchiati si sono imposti nell’attesissimo derby della Lantera e hanno conquistato tre punti cruciali in ottica salvezza: ora i ragazzi di Ranieri sono al quartultimo posto con 15 punti, quattro in più rispetto ai cugini che sono in piena lotta per non retrocedere. A risolvere una partita equilibratissima è stato Manolo Gabbiadini che ...

LIVE Genoa-Sampdoria 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Gabbiadini decide il derby dalla panchina. Pagelle e highlights. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.46 LE Pagelle DEL GENOA: Radu 6, Romero 6, Biraschi 6,5, Criscito 6 (dall’89’ Cleonise s.v), Ghiglione 5,5, Schone 6 (dal 66′ Schone 6), Radovanovic 5,5, Cassata 5,5, Pajac 5,5 (dal 66′ Ankersen 6), Pinamonti 6, Sanabria 6 All. Motta 6 LE Pagelle DELLA SAMPDORIA: Audero 6, Murru, 6, Colley 6, Ferrari 6,5, Thorsby 6, Linetty 6,5, Ekdal 6 (dal 45′ Murillo 6,5), Vieira ...

Genoa-Sampdoria - decide Gabbiadini nel finale : derby a Ranieri : E’ il match più sentito in quel di Genova, il derby della Lanterna Genoa-Sampdoria che spesso vale un’intera stagione per i due club. Quest’anno, la situazione di classifica è molto complessa perché il ‘Grifone’ è al penultimo posto con soli 11 punti nelle prime quindici giornate, la Samp è in terzultima posizione con 12 punti conquistati. Entrambe le squadre hanno già cambiato guida tecnica dopo un avvio a dir poco ...

PAGELLE Genoa Sampdoria : Linetty delizia - Gabbiadini concreto VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Genoa Sampdoria Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Genoa e Sampdoria, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Gabbiadini (S) FLOP: Sanabria (G) VOTI Genoa (3-5-2): Radu 5.5; Biraschi 5.5, Romero 5.5, Criscito 6 (dal 88′ Cleonise sv); Ghiglione 5.5, Schöne 5.5 (dal 65′ Jagiello 5.5), ...

Genoa Sampdoria 0-1 : cronaca e tabellino : Allo Stadio Ferraris, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, la Sampdoria batte il Genoa nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. Decide la rete di Manolo Gabbiadini su assist di Karol Linetty. Sintesi Genoa Sampdoria 0-1 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – ...

Genoa-Sampdoria 0-1 - Highlights - Voti - Pagelle e Tabellino : Genoa-Sampdoria, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del derby ligure valido per la sedicesima giornata del campionato italiano. Si è concluso, proprio in questi istanti, l’atteso derby della sedicesima giornata del campionato di Serie A tra Genoa e Sampdoria. 1-0 il risultato finale a favore della compagine blucerchiata al termine di una gara particolarmente equilibrata e […] L'articolo Genoa-Sampdoria 0-1, Highlights, Voti, ...

Gabbiadini apre le ali e decide un bruttissimo derby della ‘Lanterna’ : Sampdoria in Paradiso - Genoa all’inferno [FOTO] : Genoa-Sampdoria – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Sampdoria e Genoa, partita veramente brutta ed in un derby veramente sentito ma che ha regalato poco spettacolo. Le due squadre stanno disputando una stagione veramente negativa come dimostrata anche nella partita di oggi, praticamente nessuna occasione fino all’85’. La partita sembra ...

LIVE Genoa-Sampdoria 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : a 5 minuti dal termine vantaggio Samp con Manolo Gabbiadini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90’+2 Esultano ora i tifosi blucerchiati, due minuti al termine. 90’+1 Punizione Genoa, batte Ankersen sul secondo palo a cercare una deviazione, intervento di Murru che mette in out. 90′ Saranno quattro i minuti di recupero, di resistenza per la Samp, di speranza per il Genoa. 88′ Prova il tutto per tutto ora Thiago Motta, fuori Criscito, dentro l’attaccante olandese ...

Genoa Sampdoria 0-1 LIVE : Gabbiadini porta in vantaggio i blucerchiati : Allo Stadio Ferraris, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra Genoa e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, Genoa e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Sampdoria 0-1 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Al via il Derby della ...

