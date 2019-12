Genoa Sampdoria 0-0 LIVE | Ekdal non ce la fa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allo Stadio Ferraris, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Francesca Faralli, inviata a Genova) – Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′ Fischio d’inizio – Al via il Derby della Lanterna 9′ Tiro Ramirez – Il centrocampista mette in mezzo il pallone, libera la difesa del19′ Tiro– Ramirez dribbla tre rossoblù nello stretto e serve un pallone prezioso per. Il centrocampista prova la girata in porta, la sfera s’impenna e Radu para 44′ Recupero – Si giocherà ancora per tre minuti 45′ Cambio– Esce, entra Murillo Migliore in campo: al termine del ...

SoyCalcio_ : DESCANSO I Genoa 0-0 Sampdoria. #GenoaSamp #DerbyDellaLanterna #SerieA - Gazzetta_it : Si va al riposo, Genoa-Sampdoria 0-0 - alexfrosio : Genoa finora leggermente meglio nelle ruck, Sampdoria che si fa preferire nelle mischie #GenoaSamp #GenoaSampdoria -