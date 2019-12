Gattuso | «I primi 15 minuti sono la fotografia del Napoli»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) La conferenza stampa di Rinoal termine di-Parma 1-2 «Per noi era importante vincere, quindi abbiamo provato il 4-2-4 negli ultimi ventidopo aver provato due giorni il 4-3-3. Non credo alla sfortuna. Il quadro della squadra15, è una squadra che sta soffrendo tanto. Dobbiamo trovare brillantezza mentale e fisica.calciatori che nonabituati a giocare e a non vincere per tanto tempo, stanno vivendo qualcosa di diverso, che non hanno mai vissuto. Se la condizione fisica non è massimale, la testa va di pari passo. «Mertens ha dato scossa al, è vero. Però poi per provare a portarla a casa l’abbiamo persa. Questa squadra non ha equilibrio. So di allenare una grandissima squadra e grandissimi giocatori, devo scegliere se farli giocare tutti o andare alla ricerca di una quadratura «Tutto quello che volete, è una tifoseria che ha ...

