Gattuso a Sky Sport | “Squadra poco tranquilla | bisogna lavorare sulla testa di questi

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Rino, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Skyal termine di Napoli Parma: “La squadra deve recuperare dal punto di vista mentale. C’è bisogno di ritrovare equilibrio. La squadra deve stare, c’è troppa paura di sbagliare. I giocatori stanno giocando nei loro ruoli naturali.moltodei ragazzi per cercare di ritrovare equilibrio. Gli errori nei primi 10 minuti della gara dimostrano questo. La maggior parte dei ragazzi che fa parte di questo spogliatoio non si è mai trovata in una situazione del genere. Dobbiamo migliorare condizione fisica e mentale.” L'articoloa Sky: “Squadradiragazzi” proviene da ForzAzzurri.net.

AntoVitiello : Piatek a Sky: “Forse ho sbagliato delle cose durante la preparazione estiva, ma adesso mi sento bene. Questo è il v… - Guillaumemp : Selon Sky Italia, c’est bien Gennaro Gattuso qui va remplacer Carlo #Ancelotti sur le banc du Napoli ! - SkySport : ?? #Napoli ? Esonerato #Ancelotti ?? In arrivo #Gattuso #SkyCalciomercato #SkySport -