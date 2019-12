Furti in auto col jammer | ladro incastrato dalle telecamere

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Con l'utilizzo del dispositivo altamente tecnologico ilaveva portato via il contenuto di dueparcheggiate nella stessa zona, un bottino di non poco conto Utilizzava ilper rubare il contenuto dellein sosta e scappare con bottini di non poco conto, ma è statodi videosorveglianza e finito in manette. Il "professionista" deiè il catanese Silvestro Torre, 55 anni, arrestato dai carabinieri di San Gregorio in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania per il reato di furto aggravato. Fino ad ora le vittime delcinio accertate dai carabinieri sono due, ovvero un uomo di San Giovanni La Punta e una donna di San Gregorio. L’uomo quindi agiva all’interno del territorio catanese e lo faceva con destrezza grazie ad un "prezioso" ...

Notiziedi_it : Presa la banda dei furti d’auto davanti alla metropolitana di Milano: usavano un jammer per schermare il segnale Gps - Corrierearezzo : Ladri sfondano supermercato con l'auto: fuga col bancomat #ladri #furti - Corriere di Arezzo - RadiobaseMN : RT @robertostorti: Auto smontate #pareridistorti #mantova #auto #ladri #pezzidiricambio #est #africa #controllo #controllodivicinato #vici… -