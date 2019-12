Freccette | Mondiali 2020 | i risultati di oggi 14 dicembre Clamorosa eliminazione di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) All’Alexandra Palace di Londra proseguono idi, la rassegna iridata di darts che come da tradizione si concluderà il 1° gennaio consegnando il primo Campione del Mondo dell’anno nell’intero universo sportivo.sono andati in scena sei incontri di primo turno e due match di secondo turno ovvero quelli più attesi.dell’inglese Rob Cross, Campione del Mondo due anni fa. L’ex elettricista, testa di serie numero 2 del tabellone e tra i grandi favoriti della vigilia, si è incredibilmente arreso per 3-0 contro l’inatteso belga Kim Huybrechts. L’inglese Luke Humphries ha sconfitto l’olandese Jermaine Wattimena per 3-2, crolla la testa di serie numero 18 mentre il padrone di casa attende il proprio avversario che sarà uno tra i connazionali Joe Cullen, James Wilson e il tedesco Nico ...

