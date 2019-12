Francesca Schiavone | “Ho sconfitto il cancro Ora voglio solo allenare” VIDEO

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019)hail. E’ stata la stessa ‘Leonessa’ ad annunciare la fine della battaglia e la voglia di ritornare in campo. MILANO –hail. Dopo diversi mesi di silenzio sui social, la tennista di Milano ha voluto rassicurare i fan sul suo stato di salute. Un brevedi 55 secondi nel quale la Leonessa annuncia di averil. Una lunga battaglia per la lombarda iniziata ad inizio 2019 con la scoperta del tumore. Il percorso di chemioterapia che ha portato a ‘debellare’ definitivamente questa malattia ed ora la voglia di ritornare in campo il prima possibile. Non come giocatrice ma allenatrice per mettere la sua esperienza al servizio di diverse persone pronte a ripercorrere la sua carriera.Il silenzio social diè ...

