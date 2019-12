Francesca Cipriani | “Se vinco Domenica Alive faccio uno strip tease”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Siparietto esilarante nel corso dell’ultima punta di Pomeriggio Cinque, conche ha sbalordito la padrona di casa, Barbara D’Urso, con un appello davvero inaspettato. L’appello diOspite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per parlar della sua amica Elena Morali,si è resa protagonista di un simpatico siparietto. Prima di iniziare a parlare della vita sentimentale dall’amica, infatti, l’ex naufraga ha ben pensato di lanciare al pubblico a casa un appello del tutto inaspettato. “Fatemi vincere la coppa così la uso come portaombrelli per far invidia ai miei vicini! E io farò uno streap – tease in Piazza Duomo, quindi votatemi!“, ha infatti dichiarato. Barbara d’Urso, visibilmente divertita e allo stesso tempo stupita per tale affermazione, è quindi intervenuta ...

