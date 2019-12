FORMAZIONI Brescia Lecce | sfida tra Balotelli e Lapadula

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020.(4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Matjeu; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo;, Torregrossa. Allenatore: Corini.(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov;, La Mantia. Allenatore: Liverani. Leggi su Calcionews24.com

