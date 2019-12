Foggia | a caccia o al bar per la partita durante il lavoro | processo a 10 dipendenti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Pipita è una furia, quel sabato. Al 5′, servito da Dybala, gela Consigli con una rasoiata a incrociare sul secondo palo e dopo altri cinque minuti chiude i conti con una girata al volo, il pallone sotto al sette e il portiere a guardarlo impotente. Sono da poco passate le 18 e il dipendente è lì, gli occhi incollati sul televisore del Bar Migliore di Apricena a godersi lo spettacolo offerto da Gonzalo Higuaín, ma a quell’ora in base al foglio turni dovrebbe essere sul posto di. Per i magistrati quelle passate davanti alla diretta tv di Juventus-Sassuolo il 10 settembre 2016 sono solo alcune di migliaia di ore non lavorate e pagate con soldi pubblici e il dipendente è a giudizio insieme a 9 colleghi del Consorzio di bonifica della Capitanata, nelno. E il custode che ha denunciato il presunto sistema oggi accusa: “Per punirmi mi stanno ...

