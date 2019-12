Focus su Ghost of Tsushima per PS4 | tutte le ambizioni della nuova esclusiva

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 14 dicembre 2019)ofsta facendo ampiamente parlare di sé negli ultimi giorni, dopo un lungo periodo di silenzio da parte del publisher Sony e degli sviluppatori di Sucker Punch. Il titolo, in sviluppo insu PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, è infatti tornato a mostrarsi nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play con un breve teaser - qui tutti i dettagli -, per poi letteralmente esploderle sul palco dei Game Awards 2019, con un trailer esteso ricco di spettacolari sequenze in cinematica e di qualche scampolo di giocato. Tra le tante bellezze poligonali degli Oscar dei videogiochi, la prossima esperienza per il monolite giapponese promette di coinvolgere gli appassionati in un'avventura dal deciso sapore orientale, in un mix equilibrato di combattimenti, esplorazione e grafica "spaccamascella". https://www.youtube.com/watch?v=1OdLtewxqng Non è un caso che i ...

