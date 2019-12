Fiorentina | Ribery dalla clinica tedesca | «Tornerò più forte» Foto

Leggi la notizia su firenzepost

(Di domenica 15 dicembre 2019) «Grazie mille per tutti i vostri messaggi. L'operazione è andata bene. Sto bene. Con l'aiuto di Diopiù!». Cosi' Francksu Twitter,di Murnau dov'è stato operato alla caviglia destra

DiMarzio : #Ribery, intervento riuscito: i tempi di recupero?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Ribery dovrà sottoporsi a un trattamento di stabilizzazione chirurgica dell'articolazione ?? - davideinno85 : RT @SandroSca: Inter sfortunatissima con Sensi e Barella out... Inter-Lazio: Immobile out Inter-Juve: Chiellini, Douglas out Inter-BVB: R… -