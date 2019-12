Fiorentina Inter | quali sono le chiavi tattiche della partita

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladi Montella è reduce da una brutta sconfitta a Torino. Contro l’dovrà cercare di soffrire meno in ripartenza Ladi Montella è alla disperata ricerca di punti dopo le ultime sconfitte. Il 433 visto contro il Torino ha dato risposte molto negative, soprattutto nelle transizioni difensive. I viola hanno concesso molto in ripartenza: tanto spazio al centro ed eccessiva distanza tra Pulgar e le due mezzali. Alla lucegrande verticalità dell’, forse sarebbe meglio schierare sia il cileno che Badelj. Evitando, così, di scoprire troppo la mediana. Di certo i tifosi si aspettano risposte dopo le ultime prestazioni, in particolar modo il primo tempo di Torino è stato assai inquietante. Leggi su Calcionews24.com

