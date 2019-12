Fiorentina-Inter | le probabili formazioni | Montella recupera Pezzella | poche alternative

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019), le– Posticipo di lusso per la domenica di Serie A. Unain netta involuzione riceve la capolistaGermanal centro della difesa, ma dovrà fare a meno di Ribery per almeno altri due mesi. Il francese sarà operato e si dovrebbe rivedere in campo per febbraio. Spazio, dunque, alla coppia Chiesa-Vlahovic. In mezzo al campo confermato il trio Badelj-Castrovilli-Pulgar. Conte ha problemi a centrocampo. Chiamati agli straordinari Brozovic, Vecino e Borja Valero, quest’ultimo ex della gara. Davanti non si divide la coppia Lautaro-Lukaku., le(3-5-2): Dragowski; Milenkovic,, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.(3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Borja Valero, ...

