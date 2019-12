Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Io non capisconon si possa comprendere lae l’ironia di uncosì”. Lesul brano “L’immigrato”, scritto da Checcoper il suo nuovo film ‘Tolo Tolo’, hanno fatto irruzione a Viva RaiPlay, dove l’attore e regista è stato ospite di. Ci ha pensato il mattatore are le critiche, con ironia.Le battute sono partite già nel lancio del Tg1, dove venivano svelati gli ospiti della puntata. Maurizio Bousso, l’attore che interpreta l’immigrato nel film e nel video della canzone, gridava “razzisti” espiegava: “Voleva lo champagne in camerino e gli hanno fatto trovare il prosecco”. E mentresembrava impegnato a calmarlo, lui si lamentava anche dell’assenza dell’auto blu.Nel corso della puntata, Checcoe ...

ChrisBo33459228 : RT @HuffPostItalia: Fiorello smorza le polemiche su Zalone: 'Come non capire la satira di un artista così' - gro_zio : RT @HuffPostItalia: Fiorello smorza le polemiche su Zalone: 'Come non capire la satira di un artista così' - HuffPostItalia : Fiorello smorza le polemiche su Zalone: 'Come non capire la satira di un artista così' -