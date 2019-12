Ferrara, banca abusiva nel negozio etnico: sequestrati 70mila euro a due nigeriani (Di sabato 14 dicembre 2019) Lavinia Greci I soldi erano contenuti in angoli nascosti del negozio e dentro alcune buste di plastica. L'inchiesta partita da alcune segnalazioni e dall'analisi di movimenti finanziari sospetti. Il fenomeno si chiama "Hawala" All'interno del negozio etnico di generi alimentari che gestivano, avrebbero amministrato una vera e propria banca abusiva, con soldi e risparmi dei connazionali che,all'interno della bottega, lasciavano importanti somme di denaro, come fosse una sorta di deposito. È accaduto a Ferrara, dove i finanzieri del comando provinciale della guardia di Finanza della città emiliana hanno eseguito una perquisizione in un esercizio gestito da due cittadini di origini nigeriane e hanno scoperto l'attività. Il denaro nascosto Nel corso delle operazioni delle fiamme gialle è stato invenuto e sequestrato denaro contante per 70mila euro in banconote di vario taglio, ...

