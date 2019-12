Ferdinando Salzano | altri due indagati nell’inchiesta che coinvolge il “re dei concerti”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) PADOVA – Ci sonodue persone coinvolte nell’inchiesta penale che riguarda la “guerra deiche vede contrapposti, come parte offesa, l’organizzatore veneto Zed Live e come indagato principale, il manager dei vip, l’uomo che controlla in buona parte la gestione degli eventi canori in Italia. Il ostituto procuratore Padovano Valeria Spinosa ha infatti iscritto nel registro degli, nell’ipotesi di violenza privata, anche due collaboratori di. Si tratta di Ivana Coluccia, direttore dei concerti in Italia e all’estero, e di un altro componente dello staff, Fabio Maria Rhodio. Il magistrato sta verificando se esistano gli estremi della violenza privata nel comportamento aggressivo di TicketOne che controlla il mercato delle prevendite dei biglietti. Ormai è attraverso quel canale che passa la maggior parte degli ...

