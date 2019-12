Federico Pellegrino | Coppa del Mondo Davos 2019 | “Ho atteso troppo in semifinale | peccato

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Deludente e amara eliminazione inpernella sprint a tecnica libera di, in Svizzera, valevole per ladeldi sci fondo-2020 Il campione valdostano non è riuscito a entrare nella manche a sei che ha assegnato il successo, lasciando strada libera al dominatore Johannes Høsflot Klæbo, che come al solito ha fatto un sol boccone dei rivali. Al termine della sua fatica,ha parlato ai taccuini del sito Fisi.org. “Ho sbagliato ad aspettarein– spiega – anzichè prendere posizione sull’ultima salita, l’ho presa in discesa. Quando Klaebo mi ha sorpassato, poi, non sono più riuscito a chiudere su chi mi precedeva”. Il dispiacere del valdostano aumenta per un motivo ben preciso: “perchè oggi Klaebo non sembrava imbattibile, però non perdo la fiducia già in ...

