Federica Panicucci incontra Papa Francesco | “Lo ricorderemo per sempre” VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019) Grande emozione perche in compagnia di Marco Bacini hato: ecco il. Il concerto di Natale in Vaticano: tutti gli ospiti Anche quest’anno, come da tradizione, si rinnova l’appuntamento con il consueto Concerto di Natale, che si terrà all’interno dell’Aula Paolo VI in Vaticano. Un evento imperdibile che va in onda dal 1993. Ancora una volta la conduzione è stata affidata a, amatissima conduttrice di Mattino Cinque. Tra gli ospiti figurano nomi di tutto riguardo. Ecco l’elenco completo: Piccolo Coro Le Dolci Note, Lionel Richie, Leo Rojas, Fabio Rovazzi, Bonnie Tyler, The Charleston Mass Gospel Choir, Mahmood, Mireille Mathieu, Davide Merlini, Noemi, Armiliato, Susan Boyle, Simone Cristicchi, Elisa, Andrea Griminelli, Alma Manera, Orchestra Italiana del Cinema. Il concerto di Natale andrà in ...

andreapalazzo2 : RT @Unf_Tweet: BUONE FESTE! #Mattino5 va in pausa: Federica Panicucci e Francesco Vecchi danno l'arrivederci al 2020 - mattino5 : RT @Unf_Tweet: BUONE FESTE! #Mattino5 va in pausa: Federica Panicucci e Francesco Vecchi danno l'arrivederci al 2020 - saturatedmatteo : E poi scusate ma se ci avessero dato le foto lì stampate (come doveva essere) cosa avrebbero fatto per questo ‘prob… -