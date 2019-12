F1 | Jean Todt sul dominio della Mercedes | “Ha fatto meglio dell’era vincente della

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) I motori in F1 sono spenti e, come è noto, questo è un po’ il tempo delle considerazioni e delle analisi. Siamo reduci da un’annata nella quale lae il britannico Lewis Hamilton hanno ancora una volta dominato. Titoli costruttori e piloti in bacheca e siamo a quota sei per l’asso del volante nativo di Stevenage e la scuderia di Brackley. Un’egemonia iniziata nel 2014, da quando l’era dei motori ibridi ha preso il via. Un cambio epocale che le Frecce d’Argento hanno saputo sfruttare alla perfezione, forte di una conoscenza migliore, specie all’inizio, di questa tecnologia e di un team che, con le vittorie, è diventato molto forte, creando delle monoposto sempre performanti e assai affidabili. Un lavoro certosino e di pregevole fattura sottolineato, nel corso del Galà FIA, dal presidenteFederazione Internazionale. Il n.1 ...

