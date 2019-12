Eva Henger su Mercedesz | “Le scrivo ma non mi risponde mai”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Evaè tornata a parlare della figliae ha rivelato che il rapporto tra loro non è affatto migliorato. Le due, infatti, solo qualche settimana fa si erano incontrate a Live – Non è la D’Urso per avere un confronto e provare ad appianare le divergenze. Si erano lasciate con un abbraccio che faceva sperare in un probabile lieto fine, ma a quanto pare le cose non sono andate in quella direzione. «Da allora leun messaggino ogni settimana per sapere come sta: mi arriva la notifica che lei li ha letti ma non mimai», ha dichiarato la donna in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Eva ha poi ribadito di essere convinta che ad avere allontanato la figlia da lei sia stato Lucas Peracchi. La quarantasettenne ha detto di sperare chepossa finalmente aprire gli occhi e capire che il suo attuale fidanzato non è l’uomo giusto ...

