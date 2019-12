Europa distratta dai litigi interni mentre il mondo corre | dice Tria

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) “Il trionfo di Boris Johnson avvicina la Brexit ponendo fine a un lungo psicodramma” e quel che rimane è “l'incertezza relativa alla futura collocazione della Gran Bretagna”. Così l'ex ministro dell'Economia del governo gialloverde Giovannicommenta in un articolo sul Sole 24 Ore l'esito del voto nel Regno Unito. Secondoora l'ha davanti a sé due strade e allo stesso tempo due obiettivi da perseguire: la prima via “è mantenere la struttura normativa e regolamentare europea che le ha consentito di essere il principale hub europeo di servizi, non solo finanziari, in modo tale da negoziare accordi che le consentano di continuare a godere dei vantaggi derivanti da un collegamento stretto con il mercato unico europeo”. La seconda, invece, è quella “di andare verso una regolamentazione e un corpo legislativo ...

