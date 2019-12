Esonero Thiago Motta | l’allenatore del Genoa rischia | le ultime

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Si è concluso l’anticipo serale valido per la sedicesima giornata di Serie A. Sono scese in campoe Sampdoria in un derby molto teso per la posta in palio. Alla fine sono i blucerchiati a portare a casa tre punti fondamentali in zona salvezza grazie al gol di Manolo Gabbiadini, entrato dalla panchina. Ennesimo risultato negativo per il Grifone, che si ritrova al penultimo posto con 11 punti, soltanto uno in più rispetto al Brescia, che con Corini si sta rialzando. Risultati che pongonosulla graticola. Il tecnico si era presentato con una vittoria e aveva dichiarato sempre di volersi giocare le partite a viso aperto. Oggi non è sembrato così. Le assenze di Agudelo, tra i migliori dall’arrivo dell’italo-brasiliano in panchina, e Pandev, la cui esperienza è mancata, potrebbero aver pesato e non poco, ma non basta come ...

