Esonero Semplici | il tecnico sotto esame C’è il nome del possibile sostituto

(Di sabato 14 dicembre 2019), ilchiamato a una prova di forza contro la Roma. Contatti con Iachini per un’eventuale sostituzione Leonardo. La sua Spal è in una posizione difficile in classifica e domani è attesa dalla complicata trasferta di Roma. La società osserva attentamente l’operato del. Intanto, i ferraresi, si guardano intorno per il. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito web, fa sapere che ci sarebbero stati dei contatti con Iachini. È lui il primoper l’eventuale sostituzione. Leggi su Calcionews24.com

