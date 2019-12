Eruzione Nuova Zelanda | aumenta il bilancio delle vittime | almeno 17 morti | sub cercano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sub al lavoro inper cercare i corpi di due persone ancora disperse a seguito dell’del vulcano White Island di lunedì, il cui ultimoè di17. Le ricerche si concentrano in una zona in cui, all’indomani dell’, è stato visto galleggiare in mare un corpo. Il vulcano si trova su un’isola. I sub operano “in condizioni uniche e difficili” in acque “con una visibilità che varia da zero a due metri”, spiega il vicedirettore della polizia, John Tims. Altri sei corpi sono stati recuperati venerdì in un’operazione rischiosa condotta da soldatiforze speciali neozelandesi, che sono andati a prenderli nonostante il pericolo di una47 persone che si trovavano sull’isola al momento dell’17 sono morte secondo l’ultimo conteggio ...

