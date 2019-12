Enrico Mentana | il commovente pensiero per Lamberto Sposini | “E’ sempre qui”

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,parla di famiglia, lavoro e dell’amico, con cui ha condiviso anni di carriera. Tra gli ospiti di oggi pomeriggio a Verissimo, quello più inusuale è certamente. Il direttore del Tg di La7 è stato per anni un membro della squadra Mediaset, ma di … L'articolo, ilper: “E’qui” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BlitzQuotidiano : Verissimo: Enrico Mentana parla della mamma, di Sposini, dei figli… - zazoomnews : Enrico Mentana a “Verissimo”: «Mia madre nascosta per due anni in un granaio» - #Enrico #Mentana #“Verissimo”:… - peppiniellopz : RT @Rosy87234986: Più che un sondaggio sembra il 'sogno di una notte di mezzo dicembre'...di una certa parte, of course ???? Sondaggio per E… -