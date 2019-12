Enrica Musto piange durante la finale di ‘Tu sì que vales’ | Belén | “Non ci crede

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) La cantante liricasi è esibita sul palco di “Tu sì que vales”la finalissima. Di fronte al pubblico che si è alzato in piedi per applaudirla, l’artista 21enne si è sciolta in lacrime. È stataa spiegare il motivo delle sue lacrime: “è una giovane promessa della lirica ma non ciabbastanza. La madre e il fidanzato continuano a incoraggiarla”.

