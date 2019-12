Elezioni in Emilia-Romagna | Bonaccini in vantaggio negli ultimi sondaggi

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il candidato del centrosinistra alleregionali in, l'attuale Presidente della Regione Stefano, è inrispetto alla candidata del centrodestra secondo l'ultimoo condotto da Ipsos per il Corriere Della Sera.Non un distacco importante, appena due punti percentuali tra i due sfidanti:è dato al 44,2%, mentre la senatrice leghista Lucia Borgonzoni si attesterebbe intorno al 42,1%. Lo stesso lieve distacco è stato confermato, anche se con percentuali diverse, dalo di Emg-Acqua per Agorà (46,5% pere 44% per Borgonzoni) e da quello di Notoper Porta a Porta (44-49% contro il 41-45%).Regionali: Simone Benini è il candidato del M5S Simone Benini è stato designato quale candidato del Movimento 5 Stelle alleregionali in ...

repubblica : Oggi su Rep: ???? Elezioni regionali, allerta rossa per l'onda verde, Saranno 400 mila indecisi a decidere il colore… - LegaSalvini : LE ELEZIONI IN EMILIA ROMAGNA POTREBBERO CAMBIARE LA STORIA DELL'ITALIA, DICE SALVINI #BorgonzoniPresidente… - LegaSalvini : ++ Avanti tutta! ++ #26gennaiovotoLega -