Elettra Lamborghini | il video social lascia tutti a bocca aperta Il retroscena | “Non

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019), oltre ad essere una brava cantante ed una famosa ereditiera, è protagonista assoluta anche suinetwork. In particolare su Instagram, dove ha quasi 5 milioni di follower che la seguono quotidianamente. Racconta ogni giorno gli aspetti della sua vita ed i fan spesso cercano di imitarla per raggiungere la sua perfezione. Ma stavolta la giovane ha reagito in maniera sorprendente,ndoli di stucco.si è sottoposta a qualche trattamento di bellezza, infatti nella sua Nail artist ha sistemato le sue mani, mentre nel centro Domus di medicina estetica ha scelto altri trattamenti. Gli utenti sono entusiasti della sua pelle praticamente perfetta e le hanno chiesto ulteriori consigli da seguire. Come vi abbiamo anticipato poco fa, la sua reazione è stata davvero clamorosa ed inaspettata. (Continua dopo la foto) Laha postato alcune storie e si è ...

gazzolle : Qualcuno metta dei sottotitoli a Elettra Lamborghini perché io davvero non riesco a capire quello che dice - NoiAretini : Cecilia Rodriguez: 'Sembrava il tunnel della morte ma era quello del divertimento. Grazie Ex on the beach' - thenightcome : Io pazza per il latte di soia stile Elettra Lamborghini -