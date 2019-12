E’ morto Gerd Baltus | star dei telefilm polizieschi tedeschi

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 14 dicembre 2019) L’attore tedesco, uno dei volti più noti del piccolo schermo in Germania, interprete di molti, èieri a Amburgo all’età di 87 anni. Complessivamente, tra cinema e soprattutto televisione, ha partecipato a oltre 170 differenti produzioni, a partire dalla fine degli anni ’50. È apparso come guestin vari episodi delle serie televisive gialle “L’ispettore Derrick”, “Il commissario Koster”, “Il commissario Voss”, “Tatort”, “La clinica della foresta nera” 3 “Un caso per due” Tra i ruoli più noti di, figurano, tra l’altro, quello di Gerhard Lorentz nella serie televisiva “Lorentz e figli”, quello di Bardusch nella serie tv “Al di qua del paradiso”, quello di Hohlbein nella serie “Buongiorno professore!”.

PaginaNuova : la REPUBBLICA - È morto Gerd Baltus, addio alla star dei polizieschi tedeschi - infoitcultura : Morto l’attore tedesco Gerd Baltus, aveva recitato in serie tv come l’Ispettore Derrick - infoitcultura : È morto Gerd Baltus, addio alla star dei polizieschi tedeschi -