È morto Danny Aiello | attore icona Era il volto degli italiani d' America

(Di sabato 14 dicembre 2019) Cinzia Romani Ha ottenuto la fama con Spike Lee e col ruolo ne «Il padrino parte II» È, caratterista famoso per i ruoli di italono. Aveva 86 anni. Nato a New York nel '33, il padre era un operaio figlio di immigrati e la madre era una sarta originaria di Napoli. Cinzia Romani «Fa' la cosa giusta, che non è morire, ma farsi ricordare». E, star nel film di Spike Lee Do the Right Thing(1989),dov'era il pizzaiolo italono Sal, ora che è scomparso resterà nel Pantheonattori bravi e simpatici. L'interprete 86enne, newyorchese acclamato fin dai Settanta per i suoi carismatici ruoli di supporto, èieri notte nel New Jersey, a causa di un'infezione. La maggior parte delle persone lo ricorderà ne Il Padrino: Parte II, nella parte di Tony Rosato: era il malavitoso che diceva «Michael Corleone ti manda a salutare!» (seguiva ...

