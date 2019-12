Dugenta | “Io ho un sogno” | adesione al progetto che sostiene le donne

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Ufficializzata l’alpromosso dalla Regione Campania e dall’Agenzia “Sviluppo Campania” con l’obiettivo di offrire straordinarie ed importanti soluzioni ed opportunità professionali alle. L’iniziativa “Io ho un sogno – il Futuro è Donna”, voluta fortemente dall’amministrazione comunale su impulso del vicesindaco Mariangela Di Cerbo, si concretizza in una somministrazione di voucher che permettono la partecipazione a percorsi formativi destinati allein età lavorativa. L’intervento è rivolto a donna dai 18 ai 50 anni, la cui residenza è in Regione Campania (lenon comunitarie devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno), con Isee 2018 fino a 50 mila euro. Sono finanziati i seguenti percorsi formativi: Corsi di formazione erogati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Campania, ...

