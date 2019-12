Due Prime al Massimo Al San Carlo ho gorgheggiato e stonato con Claudio Baglioni E mi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dama di picche contro re di cuori. Alla “Prima” della Prima del Sanho cantato, ho palpitato per lui e ho anche. Manon se n’è accorto. In mezzo a quell’ovazione di cori e di ohohohoh… E ho visto la Madonna. Anche se vestita di nero. Non quella apparsa a Salvini, ma in carne ed ossa. Bionda, bella, inavvicinabile. Tutti le porgevano la mano, volevano toccarla. Era la sua prima “apparizione” in pubblico. La folla sgomitava per vederla da vicino. Dietro di lui (non al suo fianco), varca la soglia del San. E così che Olivia Paladino, fidanzata fantasma (almeno per la presse) del premier Conte si presenta alla serata di beneficenza, esclusiva e blindatissima, della Fondazione Scudieri. Si alza il sipario su, l’arci-star, solo, senza band. Si giustifica: “Gli altri sono a riposo. Intendo in una casa di riposo…”. Lui resiste, ...

