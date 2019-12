Due ciclisti travolti e uccisi da automobilista ubriaco a Brescia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Un 35enne in stato di ebbrezza, alla guida di una Volvo, ha travolto e ucciso dueanziani. L'uomo dovrà rispondere del reato di omicidio stradale Sono statida un'. Così, duehanno perso la vita nelno, scaraventati all'aria da un 35enne alla guida di un'auto di grossa cilindrata in stato di ebbrezza. Il pirata, residente a Verolanuova è accusato di omicidio stradale. "Non ho visto i, ero accecato dal riflesso del sole". Si è giustificato così l'investitore alle forze dell'ordine che sono intervenute sul luogo dell'incidente per accertarne i fatti. Ma l'alcol-test a cui è stato sottoposto l'uomo, ha smentito prontamente le dichiarazioni riferite alle autorità qualche attimo prima. Il 35enne, le cui iniziali sono M.G., aveva in circolo nel sangue un tasso alcolico di 1,80, ovvero, di ben tre ...

