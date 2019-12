Downton Abbey e I film in costume | quando il cinema ripercorre la storia

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019) Iinpiù belli e da vedere in occasione dell'uscita di: romantici e appassionati, accurati o intriganti. La Festa di Roma quest'anno ha riservato diversi appuntamenti in grado di richiamare l'attenzione del pubblico. Uno dei titoli più attesi è stato ildi, sequeltografico dell'omonima serie tv britannica, che ha tutte le carte in regola per essere uno deiinpiù belli e da vedere, come quelli di cui parleremo di seguito in questo articolo. La serie creata da da Julian Fellowes, è ambientata nei primi anni del Novecento alla corte del re Giorgio V, nello Yorkshire.ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo grazie anche al responso ...

