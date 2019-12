Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) di Marco Marmeggi “Ho 38 anni e il corpo di un vecchio”, mi dicesenza cedere di un millimetro, seduto al bar, nell’isola in cui vive da più di dieci anni. “Non ho paura di morire. Non ho figli, ho sempre fatto ciò che ho voluto e la mia vita non finirà certo dopo la morte”. Chiaro e tondo. Come il cerchio che la tazza di tè ha lasciato sul nostro tavolo. Nasce a Cecina, il 15 gennaio del 1981. Fino all’età di sette anni cresce come un bambino normale, poi incespica e rallenta, prende altre direzioni e si ferma sotto il metro e cinquanta. Scopre di essere affetto dalla mucopolisaccaridosi, una malattia rarissima e degenerativa. Lui e la sorella sono finiti sulle riviste scientifiche perché sono tra i pochi fratelli al mondo a vivere così a lungo. È uno spirito pacifico e irrequieto,, un alchimista delle mille strade in una sola, ...

ilfattoblog : Disabili, Luca Agujari è l’espressione assoluta della volontà - TutteLeNotizie : Disabili, Luca Agujari è l’espressione assoluta della volontà - kunstbar : RT @mbolognetti: DISABILI, ASSESSORE LEONE INCONTRA ASSOCIAZIONE “LUCA COSCIONI” Basilicatanet, 12 dicembre 2019 - -