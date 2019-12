Diriyah Tennis Cup 2019 | Fognini si arrende a Medvedev in finale | il russo vince

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Daniilsupera agevolmente Fabiocon il punteggio di 6-2 6-2 elaCup, primo storico torneo d’esibizione disputato in Arabia Saudita. Partita giocata su ritmi estremamente blandi e mai davvero in discussione, con ilapparso in controllo dall’inizio alla fine e vittorioso con due set uno uguale all’altro. Il match comincia subito in salita per, che subisce il break nel primo game dell’incontro per via di una serie di errori gratuiti sia con il dritto sia con il rovescio. Il linguaggio del corpo delta ligure è negativo fin dalle prime battute di gioco e la conseguenza inevitabile è il secondo break concesso aldurante il quinto game, concretizzato attraverso una palla steccata che sorprende. Entrambi iti tengono i successivi due turni di battuta eva dunque a servire per il set ...

