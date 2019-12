Destino crudele | Cesario muore a 47 anni Il sindaco ferma i festeggiamenti per Natale

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Teverola, nel Casertano: si tratta diBortone, di 47. È deceduto nell’azienda in cui lavorava dopo essere rimasto schiacciato probabilmente da una pressa. Come riporta ‘La Repubblica’ il lavoratore era originario di Cesa (in provincia di Caserta). Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso dell’uomo, e i carabinieri che stanno indagando per capire la dinamica dell’incidente. In segno di lutto il Comune di Cesa ha deciso di sospendere le iniziative natalizie in programma nel weekend. Il 47enne stava lavorando quando, in circostanze ancora da chiarire, sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. Il decesso sarebbe sopraggiunto poco dopo.Come detto, i sanitari del 118, allertati dai colleghi, non hanno potuto fare ...

