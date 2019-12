Daniella Semaan incanta su Instagram

Daniella Semaan è il vero segreto di Cesc Fabregas - : Marco Gentile Daniella Semaan è da un anno la moglie di Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco. I due stanno però insieme da tanti anni con la donna di origini libanesi che ha molto seguito su Instagram Cesc Fabregas nel corso della sua carriera è stato più volte vicino ad un suo arrivo in Italia con Inter, Milan e Juventus che a turno avevano dimostrato il forte interesse per il 32enne spagnolo che alla fine ha giocato in tre ...