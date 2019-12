Cyborg Soldiers 2050 | il futuro del Pentagono

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 14 dicembre 2019) Secondo quanto ufficializzato dal gruppo di studi dello U.S. Army’s Combat Capabilities Development Command, entro dieci anni l’esercito americano potrà vedere integrato nel proprio apparato militare i primi arruolamenti costituiti da personale metà uomo metà tecnologia. È stato declassificato, infatti, il rapporto segreto intitolato “Soldier: Human-Machine Fusion and the Implications for the Future” del Dipartimento della Difesa. Tale rapporto è stato redatto dal DoD Biotechnologies for Health and Human Performance Council, responsabile dello sviluppo nel settore della biotecnologia militare. I punti chiave fanno riferimento ai progressi tecnologici che hanno portato alla straordinaria evoluzione del tradizionale soldato in “”. I miglioramenti all’imaging, ovvero alla vista, hanno creato addirittura una nuova coscienza oculare, il ...

mymixz : RT @sratoz: REALMENTE, QUAL O PROBLEMA DE DEADLY CYBORG SOLDIERS? PURO PRECONCEITO - aratoferreira : RT @sratoz: REALMENTE, QUAL O PROBLEMA DE DEADLY CYBORG SOLDIERS? PURO PRECONCEITO - AsnoDeBuridan : RT @sratoz: REALMENTE, QUAL O PROBLEMA DE DEADLY CYBORG SOLDIERS? PURO PRECONCEITO -