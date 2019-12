Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Grande dolore aper la morte di Silvio Maestrelli,dellache per mesi ha lottato contro una gravissima malattia. Il giovane viveva a Povo ed era molto conosciuto in zona proprio per la sua attività di volontariato e per la sua disponibilità ad aiutare chi più ne aveva bisogno. I funerali del giovane si svolgeranno lunedì alle 14.30 nella chiesa di Povo.inSilvio Maestrelli aveva ricoperto il ruolo didellaper circa 10 anni diventando poi istruttore e quindi membro del direttivo interno per il quale ricopriva il ruolo di consigliere. Aveva lavorato come tecnico in uno studio di progettazione dianche se la sua grande passione è stata da sempre la fotografia. Proprio qualche mese fa aveva deciso di lasciare la sua professione per dedicarsi a tempo pieno all’attività di fotografo, ma il ...

notizieit : Croce Bianca #Trento in lutto: morto volontario 35enne - Trentin0 : Povo, volontario della Croce Bianca scomparso a trent'anni. Silvio Maestrelli era molto legato all'associazione. Il… - VoceDelTrentino : Croce bianca in lutto, è morto Silvio Maestrelli. Aveva solamente 35 anni -