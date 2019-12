Cristina Buccino Instagram | coperta solo da un pullover | «Che favola!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 14 dicembre 2019)si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano come professoressa sexy nel programma in onda su Rai 1 L’eredità. Nel 2015è stata anche una dei concorrenti del reality show L’Isola dei famosi. Attualmente la bellissimaè attiva moltissimo sui social. Il profilodiè seguito da oltre 2 milioni di followers. Laogni giorno condivide con loro momenti diversi della sua vita, sia pubblica che privata. Poche ora fa ha pubblicato una sua foto incredibilmente sensuale. La maxi maglia mette in bella mostra le sue meravigliose gambe. Impossibile ignorare uno spettacolo della natura come. Leggi anche –>: il body sgambato sparisce tra i glutei, raffinata e procace bellezza (FOTO)stupefacente suQuesta volta la bellissimasusi ...

Salvo69940293 : RT @telegnocca: la dea Cristina Buccino appare dalla penombra @cribuccino ???????????? - zazoomblog : Cristina Buccino Instagram: il body sgambato sparisce tra i glutei raffinata e procace bellezza (FOTO) - #Cristina… - zazoomnews : Cristina Buccino Instagram: il body sgambato sparisce tra i glutei raffinata e procace bellezza (FOTO) - #Cristina… -