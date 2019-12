CorSport | Napoli-Parma | ballottaggio Hysaj-Mario Rui Milik fa fuori Lozano e Mertens

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gattuso ariparte dal 4-3-3, ma interpretato secondo il suo stile, scrive il Corriere dello Sport. Ha auto tre giorni per abbozzare la sua idea “ritmo, linee, esterni difensivi avvicendati e ora in competizione tra di loro ma soprattutto le cosiddette palle inattive. Come affrontarle nell’area altrui, come difendere su quelle che piovono nella propria, come disporsi, come attaccarle”. Il quotidiano sportivo prova ad immaginare quale sarà la formazione messa in campo oggi contro il. In porta andrà Meret. Al centro della difesa Manolas e Koulibaly. A destra ci sarà Di Lorenzo, mentre a sinistra è in corso untraRui con l’albanese in vantaggio. Dipenderà molto da Gervinho. “Sembrano dettagli e forse lo sono ma la coppia Di Lorenzo-è mutevole, li puoi alternare, lasciando all’albanese il dovere di fronteggiare l’ivoriano”. Al centro del campo ...

