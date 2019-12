CorSera | Ancelotti è deluso per non aver ricevuto una telefonata da Gattuso prima

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava racconta la delusione dinel nonneanche unadadell’esonero. Unain cui il suo figlio calcistico gli preannunciasse che sarebbe stato lui a succedergli sulla panchina del Napoli, che era già tutto deciso. E, allo stesso tempo, dell’imbarazzo dinell’rimandato quellafino alla fine, fin dopo l’annuncio dell’esonero da parte del Napoli. “Quoque tu, fili mi. Da tanti se lo sarebbe aspettato, ma che fosse Rino a «trafiggerlo», Carlo proprio non l’aveva messo in conto”.era stato contattato da De Laurentiis già ad inizio novembre. Il presidente in quell’occasione gli aveva prospettato il cambio in panchina. Ovvio che Ringhio l’abbia ritenuta una occasione imperdibile. “si è messo a seguire il Napoli ...

