Coreografia Genoa-Sampdoria | spettacolo mozzafiato per il ‘Derby della Lanterna’ FOTO e

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Si sta giocando l’anticipo serale valido per la giornata del campionato di Serie A, in campoin un match che non ha bisogno di presentazioni. Le due squadre stanno disputando una stagione veramente deludente e sono in lotta per evitare la retrocessione. Grandesugli spalti, da una parte e dall’altra: in Gradinata Nord, cuore del tifono, centinaia di bandiere e fuochi d’artificio rossi e blu con uno striscione enorme dedicato, in negativo, al presidente Preziosi “se non ci fossi tu sarebbe sempre cosi’. Preziosi vattene!!!”; poi nei distinti la riproduzione di uno dei simbolicittà, l’antica Porta Soprana, accompagnata dal disegno di centinaia di soldati medievali colorati di rossoblù e con la scritta “onora la maglia, vinci la battaglia”. Per la ...

CalcioWeb : Coreografia #GenoaSampdoria, spettacolo mozzafiato per il 'Derby della Lanterna' [FOTO e VIDEO] - Navve1891 : Mama mia la coreografia dei tifosi del Genoa mm bella ?? - Svevj : La coreografia più bella d'italia ma anche del mondo . #Genoa @GenoaCFC -