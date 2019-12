Convocati Fiorentina | Boateng a disposizione di Montella contro l’Inter

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si avvicina la delicata sfidal’Inter per ladi: ecco l’elenco deidel tecnico viola Laha diramato la lista deidi mister Vincenzoin vista del matchl’Inter di Antonio Conte. Ecco l’elenco: Portieri: Cerofolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Venuti. Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Eysseric, Pulgar, Zurkowski. Attaccanti:, Chiesa, Ghezzal, Pedro, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

