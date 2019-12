Contro il Sassuolo sarà emergenza in difesa

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Con l’infortunio di KoulibalyilinIl periodo nero del Napoli continua, e non solo per i risultati in campionato, ma anche per gli infortuni. Kalidou Koulibaly, dopo lo scellerato intervento in occasione del primo gol del Parma, ha lasciato il campo per problemi muscolari. Secondo lo staff sanitario azzurro potrebbe trattarsi di uno stiramento del bicipite femorale, infortunio che potrebbe tenerlo fuori per qualche settimana. Sicuramente il gigante senegalese non prenderà parte alla partita di domenica prossimailcreando, in tal modo, una vera e propriain. Infatti, oltre a Koulibaly, anche Maksimovic dovrà stare fuori per scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. La coppia di centrali, dunque, sicuramentequella vista stasera: Manolas-Luperto. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

