Continua la serie di successi per l’Accademia | battuto il Cicciano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –ladi vittorie per l’Accademia che supera a Benevento con un altro 3-0 (25-11, 25-23, 25-9) anche la Fiorente Mayanella nona giornata del campionato dic. Nonostante le assenze per infortunio di D’Ambrosio e Grimaldi, a cui si è aggiunta all’ultimo momento anche quella di Anna Pericolo per qualche fastidio muscolare, le giallorosse conquistano l’intera posta in palio dopo una gara dominata nel primo e terzo set e sofferta nel secondo doveera arrivato a condurre anche 14-8. Ma proprio da lì è iniziata poi la rimonta che ha portato al 25-23 finale. Da quel momento in poi non c’è stata partita e la squadra ha condotto nuovamente con tranquillità il resto della gara. Grandissima la prova di Alessandra Pericolo, 27 punti a ...

