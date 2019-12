Conte lancia il Patto della Salute | 10 miliardi da qui al 2023

Conte rifiuta agenzie in conferenza stampa : “Lanciamo qui le notizie” : Curioso siparietto quello avvenuto nella giornata del 13 dicembre, tra il Premier Giuseppe Conte e il suo portavoce Rocco Casalino, nel corso di una conferenza stampa Bruxelles per l’Eurosummit dei capi di stato e di governo della zona Euro. Il Presidente del Consiglio ha bonariamente allontanato il suo portavoce dopo che questi gli aveva mostrato alcune agenzie di stampa alle quali però non era interessato, liquidandole con un breve ma ...

Governo - incontro Conte-sindacati : “Rilanciare gli investimenti” : Il premier incontra le organizzazioni sindacali: “Il Governo è intenzionato a rilanciare il paese. Gli investimenti? E’il tema a cui diamo la massima priorità in questo momento. L’incontro è stato del tutto proficuo” “Marciamo insieme verso un paese che punti sugli investimenti. E’il tema principale in questa fase: in tutto il paese c’è bisogno di […] L'articolo Governo, incontro Conte-sindacati: ...

Conte : rilancia l'azione di Governo - avanti con gioco di squadra : Conte, rilancia l'azione di Governo. Stare appeso non e' nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati.

De Paul lancia messaggi d’amore a Conte : «È tra i primi tre al mondo» : Rodrigo De Paul non esclude un passaggio all’Inter e su Antonio Conte: «Ha messo un’impronta pazzesca, Lautaro ne parla benissimo» Nella lunga intervista rilasciata da De Paul al Corriere dello Sport, l’argentino ha strizzato l’occhio ad Antonio Conte e all’Inter che hanno messo il numero 10 dell’Udinese in cima alla lista dei desideri per gennaio. DE Paul – «Conte, per me tra i primi tre al mondo. Chi ...

Inter - Conte lancia un messaggio di mercato : “Non servono toppe” : Antonio Conte è tornato a parlare di mercato per la sua Inter in vista dell’apertura della sessione invernale attesa per il mese di gennaio, lanciando un messaggio chiarissimo alla dirigenza nerazzurra. L’Inter, al momento, guida la classifica con 37 punti conquistati nelle prime 14 giornate di campionato: risultato non pronosticabile alla vigilia vista la forza della Juventus e le diverse lacune nerazzurre. Inter, Conte parla di ...

Call of Duty : Modern Warfare lancia la Stagione 1 tra Battle Pass - nuove mappe - modalità e Contenuti gratuiti : È disponibile ora la Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare con il nuovo Battle Pass e quella che vuole essere la più grande offerta di contenuti gratuiti nella storia di Call of Duty. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ufficiale.A partire da oggi, i giocatori potranno riunirsi su tutte le piattaforme per giocare con nuove mappe multiplayer, nuove modalità, esperienze in cooperativa, eventi e molto altro. Inoltre, il nuovo sistema di ...

Mes - Giuseppe Conte apre al rinvio. I 5 Stelle ago della bilancia : Giuseppe Conte non esclude il rinvio del Mes e ribadisce la sua intenzione di non firmare in bianco. “Basta propaganda, serve collaborazione”. “Non escludo un rinvio sul Mes”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista al “Corriere della Sera” rilasciata durante la sua visita ufficiale a Londra, preannuncia la possibilità che l’Italia chieda […] L'articolo Mes, Giuseppe Conte apre al rinvio. I ...

Giuseppe Conte - lo sfogo : "Così non si va avanti". Lancia il "tagliando di governo" - eppure... : Giuseppe Conte è sempre più preoccupato. La maggioranza è sfilacciata. Nicola Zingaretti ha annunciato che il Pd lavora "ad una nuova agenda" di governo dentro la quale ha messo la riforma fiscale, la revisione dei decreti sicurezza di Salvini e lo ius culturae. Luigi Di Maio ha prima replicato che

Prandelli si sbilancia sul futuro di Ibrahimovic poi parla di Conte e Sarri : “Conte in pochi mesi ha dato una quadratura, un’impronta importante, la squadra sa cosa deve fare e molto, molto velocemente e’ riuscito a trovare un equilibrio. Gli manca una rosa un po’ piu’ competitiva”. Sono le dichiarazioni di Cesare Prandelli, ospite di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno. Su Sarri: “e’ stato molto intelligente a non stravolgere inizialmente una squadra ...

Ilva - il piano per il salvataggio : dalla Cdp agli esuberi Conte rilancia su Arcelor : ROMA «A Milano e Taranto è partito il cinema, il cerchio intorno a Mittal si sta stringendo. Se gli indiani pensavano che avessimo l'anello al naso hanno sbagliato Paese». La...

Salvini tifo da stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Caso ArcelorMittal - caro Conte come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Caso ArcelorMittal - caro Conte Come rilanciare Taranto senza Ilva : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese Come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...

Caro Conte - come rilanciare Taranto La città senza Ilva e "no tax area" : In queste ore difficili per Taranto e per l’intero Paese come imprenditore mi sento di avanzare una proposta al presidente Emiliano ed al sindaco Melucci: Se il governo non dovesse trovare una soluzione a breve con Arcelor Mittal, l’unica soluzione praticabile sarebbe, a mio avviso, quella di andare oltre la semplice Zes e far diventare Taranto, città penalizzata negli ultimi 60 anni, un’intera “no tax area”. ...