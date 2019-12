Conferenza stampa Montella | «Settimana particolare | ci rialzeremo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore della Fiorentina per presentare la partita contro l’Inter L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo, è intervenuto inper presentare la sfida dei viola contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico: INTER – «Mi aspetto una squadra forte che si sta contendendo con merito con la Juventus il primo posto: l’Inter ha forza e temperamento, forza in attacco. Sarà una partita di altissimo livello». MOMENTO – «È stata unaper tutti, per la società e per la squadra ma soprattutto per Franck che ha dimostrato di essere un grande uomo. Gli faccio il mio in bocca al lupo. Io nella mia carriera sono caduto tante volte ma mi sono sempre rialzato». RIMPROVERI – «Quando vieni da quattro sconfitte qualcosa ti devi rimproverare: quando si fanno delle ...

Mov5Stelle : Ma non era lui, solo pochi mesi fa, che contestava i voltagabbana in conferenza stampa? Essere del Movimento 5 St… - Inter : ?? | COMUNICATO Oggi non si terrà la conferenza stampa ?? - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri: «Chiaramente le partite di Champions portano via energie da un pun… -